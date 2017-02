Richard Gere trifft Angela Merkel Hollywood-Star Richard Gere hatte am Donnerstag einen Termin bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gere setzt sich für Demokratie und Menschenrechte in Tibet ein. Das war sicherlich ein wichtiges Thema beim Gespräch mit Merkel. Schon am Mittwoch hatte sich der Schauspieler mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Claudia Roth getroffen. Am Rande des Termins mit der Grünen-Politikerin lobte Gere Merkels Flüchtlingspolitik. Und kritisierte indirekt US-Präsident Donald Trump. Allerdings ohne dessen Namen zu nennen. "Ich komme aus einem Land, das im Moment sehr chaotisch ist. Und offen gesagt, wir erhoffen uns von Deutschland ein wenig Ausgleich. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich jetzt hier sein kann. Besonders wenn es um das Thema Flüchtlinge geht. Es ist sehr wichtig, dass wir uns den Mut der Deutschen anschauen. Die Deutschen sind diesbezüglich Vorbilder." Gere ist auch in Berlin, um für seinen Film "The Dinner" Werbung zu machen, der im Rahmen der diesjährigen Berlinale Premiere feiert. Die 67. Berlinale beginnt am Donnerstag und dauert bis zum 19. Februar 2017. Eröffnet wird das Festival mit dem französischen Regiedebüt "Django" von Etienne Comar über den legendären Jazz-Gitarristen Django Reinhardt. Der Film gehört zu den 18 Filmen, die ins Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären gehen. Zu diesjährigen Jury unter Vorsitz des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven gehören auch der mexikanische Schauspieler und Regisseur Diego Luna und die deutsche Schauspielerin Julia Jentsch. Er freue sich auf die Berlinale sagte Verhoeven: "Ich hoffe, dass wir viele Filme sehen, die anders sind. Die kontrovers sind. Über die wir, als Jury heiße Diskussionen führen können. Das wird natürlich im großen gegenseitigen Respekt passieren." Die Sicherheitsvorkehrungen sind in diesem Jahr besonders hoch. In der Nähe der Festival-Kinos wurden Betonbarrieren aufgebaut. Nicht weit vom Zoopalast entfernt, war ein Attentäter im Dezember mit einem LKW auf einen Weihnachtsmarkt gerast.