Wolfgang Schäuble lobt Donald Trump: Er weiß, wie Kommunikation funktioniert

Wolfgang Schäuble ist ein Phänomen. Seit 1972 sitzt der CDU-Mann im Bundestag – so lange wie kein anderer Abgeordneter. Damals regierte in Bonn der Bundeskanzler Willy Brandt, Helmut Kohl war Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und in Templin in der DDR-Provinz bereitete sich Angela Merkel auf...