Staatstheater streicht Produktionen

Die Wechsel in der Leitung des Braunschweiger Staatstheaters am Ende der Saison werfen bereits Schatten auf den Spielplan. Weil Operndirektor Philipp Kochheim im Mai als Intendant an die dänische Nationaloper in Aarhus wechselt, könne er nicht mehr wie geplant die Verdi-Oper „König für einen Tag“...