Dresdner Businstallation polarisiert Die drei Busse vor der Dresdner Frauenkirche, ein Denkmal für Frieden und gegen die Folgen von Kriegen wie dem, der im syrischen Aleppo wütet, aber auch allgemeiner. Die Meinungen zu dem Kunstprojekt am selbst symbolischen Ort im Herzen der sächsischen Hauptstadt gingen bereits im Vorfeld auseinander. Am Mittwoch, einen Tag nach der offiziellen Präsentation, fielen die Bewertungen auf der Straße zwar unterschiedlich, aber insgesamt moderat aus. O-Ton: "Na also mit diesen Monstern hier, einfach hochkant stellen, Wägen in der Stadt oder in Aleppo. Also da, ja... Meine feste Meinung ist es nicht. Und ich habe hier gerade dem Kollegen hier, wir sind ja auch Busfahrer, ein Bild geschickt, gerade über WhatsApp mal, dass er sich mal ein Eindruck schinden." O-Ton: "Dresden macht zurzeit Schlagzeilen eher in einer anderen Richtung. Aus dem kühlen Grund gerade hier vor die Frauenkirche, die ja auch letzten Endes ein Zeichen dafür gewesen ist, was Idioten anrichten können, finde ich das schon gut." O-Ton: "Also ich würde mal sagen, zu dem Anlass 13. Februar hier an dem Platz ein bisschen ungeeignet. Woanders ja, hier wirft das irgendwelche komischen Gefühle auf, würde ich sagen." Der 13. Februar ist der Tag, an dem die Elbmetropole der Opfer der Luftangriffe zum Ende des Zweiten Weltkrieges gedenkt. Dazu ist seitens der Stadt eine Menschenkette geplant, auch zur Erinnerung an die Unmenschlichkeit des Nationalsozialismus und des Krieges, wie es auf der Dresdner Internetseite heißt. Die Einweihung der Bus-Installation des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni war am Dienstag nicht ohne Störungen von Gegnern der Aktion abgelaufen. Auch mit denen will Halbouni ins Gespräch kommen. O-Ton: "Also der gestrige Tag war krass, weil man die Redner nicht hat reden lassen. Danach hat sich das Ganze ja entspannt und man konnte mit denen einen Dialog führen. Und darauf kommt es ja drauf an. Im Prinzip will ich schon ein Redebedürfnis mit dieser Installation fördern, dass wir einmal alle miteinander diskutieren und über Probleme zusammen reden und versuchen, alles gemeinsam zu lösen, egal wie unterschiedlich wir denken." Inspiriert wurde Halbouni von Fotos dreier ausrangierter Busse, die Einwohner von Aleppo als Barrikade gegen Scharfschützen errichteten. Allerdings wollte er keine zerstörten, sondern intakte Fahrzeuge zeigen, um den Gegensatz zum Leben in einem Kriegsgebiet herauszustellen. Die Hochkant-Busse sollen noch bis Anfang April stehen bleiben.