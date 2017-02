"Germany's next Topmodel"-Kandidatin zeigt Heidi Klum ihr langes Achselhaar

Chipstüten aufgerissen, Schokoladeneis bereitgestellt, Gummibärchen in Reichweite? So oder ähnlich gut mit Kalorien versorgt, ist ein Fernsehabend mit rankem und schlankem Modelnachwuchs doch am schönsten. Denn Model-Mama Heidi Klum ist seit Donnerstagabend wieder auf der Suche nach „Germany’s next...