Model Gina-Lisa Lohfink erneut vor Gericht - Die Fragen und Antworten zum Prozess

Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass das Model Gina-Lisa Lohfink wegen falscher Verdächtigung verurteilt wurde. Am Freitagvormittag kommt der Fall in Revision vor das Berliner Kammergericht.Zuletzt war Lohfink im Dschungelcamp zu sehen. Dort habe sie sich gut erholt, sagte ihr Anwalt Burkhard...