Fremd im eigenen Land – Lesung im Raabe-Haus

Eine Lesung mit dem Titel „Fremd in einem fremden Land‘ veranstaltet das Raabe-Haus, Leonhardstraße 29a, am Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr. Die Schauspieler Jürgen Beck-Rebholz, Kathrin Reinhardt und Ronald Schober begeben sich gemeinsam mit Heldinnen und Helden aus der Weltliteratur in die Fremde...