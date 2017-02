Ticketverkauf zur Berlinale gestartet Der frühe Vogel mag die besten Tickets fangen: In Berlin haben am frühen Montagmorgen an den Vorverkaufsstellen der Filmfestspiele bereits zahlreiche Berlinale-Fans gewartet, wie hier am Potsdamer Platz. Kino-Liebhaber zeigen sich hier mit dem Programm der nächsten Tage schon gut vertraut und wissen offenbar bereits recht genau, was sie dann an Filmen erwartet: O-Ton: "Es sind eigentlich im Großen und Ganzen Problemfilme. Ein chinesischer Killer und eine Frau, die sich selbst findet, ein Mann, der zur Beerdigung seines Sohnes fährt, also da suche ich noch den Humor." O-Ton: "Völlig unschädlich. Die Berlinale ist für mich kein Starkino, sondern ein Entdeckungskino." Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin im Dezember spielen Sicherheitsaspekte in diesem Jahr eine besondere Rolle: O-Ton: "Ehrlich gesagt, bin ich ja sonst sehr vorsichtig, aber in diesem Fall überhaupt nicht. Ich denke mir: passiert, was passieren soll, leider. Und ich glaube auch, dass es für jeden vorbestimmt ist, wann was passiert. Demzufolge: Wenn's mich hier trifft, vor der Kasse, sehr schade, aber dann bin ich meinem Hobby nachgegangen." O-Ton: (in englischer Sprache): "Also ich glaube nicht, das man sich wirklich Sorgen machen müsste. Das ist ein Filmfestival, alle, die Filme mögen, kommen einfach. Schauen die Filme. Da sollte es kein Problem geben." Die 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin, also die Berlinale, beginnen am Donnerstagabend und enden am Sonntag, 19. Februar.