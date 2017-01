Berlinale-Chef Kosslick: "Unser Programm ist Protest genug" "Unser Programm ist Protest genug." Das sagte der Berlinale-Chef Dieter Kosslick wenige Tage vor Beginn des 67. Filmfestivals. Trotz des Unmuts, den es in der Welt gibt, erwartet nach seinen Worten ein versöhnliches und lebensbejahendes Programm das Publikum. "Ich denke, dass diese 400 Filme, die wir ausgesucht haben oder ein bisschen mehr, aus diesen 6000, die eingereicht waren, zeigen, dass die ganze Vielfalt, die es gibt auf der Welt, wenn ich das mal so etwas platt sagen darf, auf der anderen Seite ist unser Programm, unser Berlinale-Programm, auch eine Antwort auf solch einfältige, simple Geschichten, wie wir sie jetzt vom übern Teich hören, wo man nur noch atemlos da sitzt und denkt: Das kann doch wohl nicht wahr sein." Dabei werde es immer schwieriger bei der Auswahl der Filme, die Balance zu halten, und die richtigen Filme mit den großen Stars zu finden. "Denn das Ideale ist ja nicht, dass wir große Stars haben, die über den Teppich laufen und dann zeigen wir ein paar politisch engagierte Filme. Sondern wir möchten Filme haben, die gesellschaftliche Probleme zeigen und gleichzeitig große Stars haben. Aber warum große Stars? Weil sie sind die Künstler, die einen Film, ein Drehbuch, eine Produktion erst zu dem machen. Ich sage jetzt mal: The Dinner." Der Film mit Richard Gere und Chloë Sevigny feiert auf der diesjährigen Berlinale Weltpremiere und konkurriert mit 17 weiteren Filmen um den Goldenen Bären. Insgesamt zeigt die Berlinale vom 9. bis zum 19. Februar knapp 400 Filme.