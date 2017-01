Outcast, Wayward Pines und Lucifer kommen auf ProSieben und ZDFneo

Dämonen, Teufel, Ungeheuer. Das Grauen hat viele Gesichter. In gleich drei neuen Serien sucht das Böse in dieser Woche deutsche TV-Zuschauer heim. ZDFneo zeigt am Dienstag „Outcast“ (22.30 Uhr) und „Wayward Pines“ (23.20 Uhr), bei ProSieben treibt ab Mittwoch „Lucifer“ (22.10 Uhr) höchstpersönlich...