"Dieser Einreisestopp ist eine Schande" Schon das Eingangsstatement gab einen Hinweis darauf, unter welchem Stern die Verleihung des Screen Actors Guild Award in diesem Jahr stehen würde. Schauspieler Ashton Kutcher begrüßte neben allen Anwesenden auch jene Menschen, die an Flughäfen festsaßen. O-TON ASHTON KUTCHER "... and everyone in airports that belong in my America. You are a part of the fabric of who we are and we love you and we welcome you." Ein unverhohlenes Statement gegen den von US-Präsident Donald Trump am Wochenende verhängten Einreisetopp für Besucher aus mehreren vorwiegend muslimischen Ländern. Die als beste Schauspielerin in einer Comedy ausgezeichnete Julia Louis-Dreyfus wurde noch deutlicher. O-TON JULIA LOUIS-DREYFUS "Ich bin Tochter eines Einwanderers. Mein Vater floh aus dem Nazi-besetzten Frankreich. Ich bin eine amerikanische Patriotin und ich liebe dieses Land. Dieser Einreisestopp ist eine Schande. Und er ist unamerikanisch." Leidenschaftlich auch der Auftritt von Schauspieler David Harbour und dem prämierten Ensemble der Netflix-Produktion "Stranger Things". Er forderte seine Kollegen auf, sich gegen Angst und Egoismus aufzulehnen, und gegen die vorherrschende narzisstische Kultur zu kämpfen. Rüpel und Tyrannen werden man zurückdrängen, die Ausgestoßenen und Heimatlosen beschützen. Als bester Film wurde überraschend "Hidden Figures" ausgezeichnet, der von drei afroamerikanischen Mathematikerinnen der handelt. Der Film- und Fernsehpreis der US-Schauspielergewerkschaft gilt als wichtiger Indikator für die Oscar-Verleihung Ende Februar.