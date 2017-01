IBES: Fräulein Menke geht Hanka beim Dschungelcamp-Wiedersehen an

Nun hat auch Hanka was gewonnen. Keine 24 Stunden nach Marc Terenzis Sieg in de Jungle ist sie offiziell Fürstin der Anfeindungen, so böse schimpft Fräulein Menke mit der 47-Jährigen. Als Trost sei ihr gesagt: Außer dem Zuschauer, der die 5000 Euro sowie, viel wichtiger, einen...