„Hiroshima mon amour“ – Emmanuelle Riva ist tot

Paris Die französische Schauspielerin starb im Alter von 89 Jahren am Freitag in Paris, wie Medien am Samstag berichteten. Riva wurde 1959 durch „Hiroshima mon amour“ von Alain Resnais weltberühmt. Die Schauspielerin, die an Krebs litt, wurde zuletzt in „Liebe“ von Michael Haneke gefeiert. In dem Drama...