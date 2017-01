James Blunt hat neuen Song in Umkleide aufgezeichnet

Berlin Die Inspiration kommt wann und wo sie will - in einem Hotelzimmer oder auch in einer Umkleidekabine.

Die erste Single-Auskopplung seines neuen Albums hat der britische Sänger James Blunt (42, "Goodbye My Lover") an einem ungewöhnlichen Ort aufgezeichnet - in der Umkleide neben dem legendären Veranstaltungssaal "The Roundhouse" in London.

"Man hört das Verkehrsrauschen im Hintergrund", sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Stimmung ist sofort da, es ist spannend." Die Single, die am Freitag veröffentlicht wurde, trägt den Titel "Love Me Better".

Geschrieben hat Blunt den Song zusammen mit Ryan Tedder von OneRepublic - "in seinem Zimmer im Corinthia Hotel in London", wie Blunt erzählte. "Wir haben es dann zu zweit aufgenommen, daher ist es mehr elektronische Musik, aber man hört die elektrische Gitarre." Eine augenzwinkernde Anspielung in dem Song ist die Textzeile "Ich hätte gesagt: 'You're Beautiful' ('Du bist schön'), aber ich habe diese Worte schon einmal verwendet". "You're Beautiful" war Blunts erster großer Hit im Jahr 2005.

Sein fünftes Studioalbum "The Afterlove" soll am 24. März auf den Markt kommen. Im Herbst will er damit auf Tour gehen. Die Tournee beginnt am 12. Oktober in Stuttgart und führt ihn durch mehrere europäische Länder.