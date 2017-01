Gesundheit ist Glaubenssache

Ärzte genießen große gesellschaftliche Anerkennung und nahezu unbegrenzten Vertrauensvorschuss, selbst wenn sie auf die Kabarettbühne gehen. 2300 Menschen hängen in der rappelvollen Braunschweiger Stadthalle an den Lippen von Dr. Eckart von Hirschhausen – als der am Mittwochabend mit Charme, Witz...