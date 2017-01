Geraubte Artefakte kehren zurück Unzählige historische Artefakte des Volkes der Maya wurden in der Vergangenheit in Guatemala geraubt und außer Landes gebracht. Nur langsam kehren die wertvollen Stücke in ihre angestammte Heimat zurück - beschlagnahmt bei Sammlern und Auktionshäusern auf der ganzen Welt. Auch drei Stücke aus Berlin waren am Dienstag dabei. Sie sollten illegal versteigert werden, erklärt Jose Luis Chea, Minister der Kultur in Guatemala. GUATEMALAN CULTURE AND SPORTS MINISTER JOSE LUIS CHEA "Heute präsentieren wir neun von insgesamt 22 wiedererlangten Stücken, die über Europa und die USA verteilt waren. Wir fanden einige in Italien und der Schweiz, andere in Deutschland oder Los Angeles." Eduardo Hernandez leitet die Behörde zur Bekämpfung des Schmuggels von Kulturgütern. O-TON EDUARDO HERNANDEZ, HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT FOR THE CONTROL OF ILLICIT TRAFFIC OF CULTURAL PROPERTY "Die Mehrheit der Stücke die sich im Ausland befinden, wurden hier in den 60er und 70er Jahren geplündert. 10.000 wurden Monat für Monat von Petén aus, dem Kernland der Maya, außer Landes gebracht. Sie befinden sich in privaten Sammlungen, Museen in den USA oder anderswo. Wir müssen sie Stück für Stück ausfindig machen und einfordern." Mancher Besitzer hat von sich aus ein Einsehen. In der Schweiz etwa wurden neun Artefakte in der Botschaft von Guatemala abgegeben.