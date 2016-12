62. Wettbewerb für Klavierspiel

Seit seiner Gründung im Jahre 1954 findet nun schon über 60 Jahre lang der Grotrian-Steinweg-Klavierspielwettbewerb für Kinder und Jugendliche in Braunschweig statt. Kamen die Teilnehmer in den ersten Jahren überwiegend aus der Region, später dann aus ganz Deutschland, so hat sich der Wettbewerb...