Silvesterkonzert in St. Aegidien

Am Sonnabend, 31. Dezember, 21 Uhr, erklingen in der Braunschweiger St.-Aegidien-Kirche virtuose Orgelmusik und besinnliche Texte. Regionalkantor Bernhard Schneider spielt die 8. Orgelsonate von Alexandre Guilmant sowie die berühmte Toccata in F-Dur von Charles-Marie...