"Star Wars"-Schauspielerin Carrie Fisher ist tot Als Prinzessin Leia wurde sie berühmt: Am Dienstag ist Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren gestrorben. Das gab ihre Tochter durch einen Familienanwalt bekannt. Am Samstag erlitt Fisher eine Herzattacke auf einem Flug von London nach Los Angeles. Sie ist unmittelbar nach der Landung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Fisher wurde vor allem durch ihre Rolle als Prinzessin Leia in der "Star Wars"-Serie bekannt. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer ikonischen Rolle auf die Leinwand zurück. Kürzlich erst hatte Fisher ihre Autobiografie "The Princess Diarist" veröffentlicht. Freunde und Kollegen zeigten sich über den Tod der Schauspielerin bestürzt.