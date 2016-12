Mr. Nice Guy spielen Rock-Cover

Die Melodic-Hard-Rock-Cover-Band Mr. Nice Guy gastiert am Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr, in der Barnabys Blues Bar, Ölschlägern 20. Als Gast wirken mit Ocean Anthem und der Ex-Five2nine-Frontmann Hans-Martin Kersting. Karten im Vorverkauf in der Blues Bar und an der...