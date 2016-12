1 / 12

Der „Sturm“ im Dortmunder „Tatort“

Polizistenmord in Dortmund: Mitten in der Nacht werden zwei Beamte in ihrem Streifenwagen erschossen. Vom Täter keine Spur. Die Kommissare Faber (Jörg Hartmann) und Bönisch (Anna Schudt) werden zum Tatort gerufen. Die Ermittler werden im „Tatort: Sturm“ bis an ihre Grenzen gehen.

Foto: WDR