Popsänger George Michael ist tot (53) Der britische Popsänger George Michael ist tot. Er sei am ersten Weihnachtsfeiertag friedlich in seinem Haus in England entschlafen, teilte Michaels Agent am Sonntag mit. Michael wurde 53 Jahre alt. In den 1980er Jahren hatte Michael als Teil des Duos "Wham!" mehrere großen Hits. 1987 begann Michael eine Solo-Karriere. Michael wurde als Georgios Kyriacos Panayiotou in London geboren. Zunächst machte in der Londoner U-Bahn Musik, bevor er zu einem Weltstar wurde. Insgesamt verkaufte Michael in seiner fast 40-jährigen Karriere knapp 100 Millionen Alben. Nach dem Tod des Sängers legten erste Fans vor Michaels Haus im London Blumen nieder und zündeten Kerzen an.