Markus Lanz blickt bei "Menschen 2016" auf schöne und schlimme Momente des Jahres zurück

Das Jahr 2016 hat der Menschheit so viel abverlangt – und jetzt auch noch das: Cristiano Ronaldo stinkt. Oder, um genau zu sein, seine Hand tut es. Nicht nach Schweiß oder Leder von einem der vielen Fußbälle, mit denen der eigentlich so gepflegte Vorzeige-Sportler täglich in Berührung kommt. Nein,...