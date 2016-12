Mittermeier in der Stadthalle nicht so richtig „Wild“

Was für ein Bühnenbild: keines. Auf der leeren Stadthallen-Bühne, vor dem Schriftzug „Wild“, läuft Michael Mittermeier am Donnerstag über zwei Stunden lang hin und her, erzählt aus seinem Leben und kommentiert das Zeitgeschehen. Die besten Momente: Der 50-Jährige, seit acht Jahren Vater, schildert...