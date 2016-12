Japanische Girlband mal anders Bei Boy- oder Girlbands steht natürlich vor allem auch der äußere Aspekt im Fokus. Und das ist bei dieser japanischen Girlgroup nicht viel anders. Und doch unterscheiden sie sich in einem Punkt gewaltig vom üblichen Ideal. Denn sie setzen auf ihr Gewicht. Die Bandmitglieder wollen nicht nur musikalischen Erfolg, sondern sie wollen auch dem üblichen Schönheitsideal in Japan widersprechen. Die 25-jährige Michiko Ohashi von der Girlband "Pottya": "Die Leute gehen davon aus, dass etwas mollig sein, ein Zeichen für Faulheit oder für den Mangel an Selbstdisziplin ist. Ich wurde zu einem Pop-Idol in der Hoffnung, dieses negative Image zu verändern. Denn die Leute sehen, dass wir hart arbeiten, um unsere Träume wahr werden zu lassen. Wir zeigen der Welt, dass auch mollige Menschen hart arbeiten können." Michiko Ohashi ist das Schwergewicht der Band. Sie wiegt 87 Kilo bei einer Körpergröße von 1,67 Meter. Aber auch die anderen Girls sind gut mit dabei. Im Durchschnitt liegen sie etwa 25 Kilo über dem Gewichte von japanischen Mädchen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren. Doch die Fans finden den Ansatz, die Diskriminierung von übergewichtigen Menschen in dem Land zu bekämpfen und dann noch Popmusik zu machen prima. Hier die Stimme von einer der Anhängerinnen: "Japaner sind in der Regel nicht nett zu pummeligen Menschen. Kleider in Übergröße gibt es nicht in normalen Geschäften oder sie sind teurer. Aber trotzdem zeigt sich die Band offen und verkauft sich selbst als mollig. Und das gibt uns etwas dickeren Frauen eine Menge Hoffnung und Mut." Und damit das Gewicht auch bloß nicht geringer wird, lädt die Band ihre sowohl männlichen als auch weiblichen Fans einmal pro Monat in Tokio zu einem recht kaloriereichen Mittagessen ein, bei dem es Reis, Nudeln, Kartoffeln und Hühnchen gibt - und natürlich alles frittiert.