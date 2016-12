Weihnachts-Swing mit Red Onion Jazz

Auch in ihrem 49. Jahr präsentiert die Red Onion Jazz Company zu Weihnachten eine Mischung aus Welthits der 20er und 30er Jahre, alten deutschen Schlagern, Blues und Hot Jazz wie „Oh When The Saints“, „Petite Fleur“, „Mein Kleiner Grüner Kaktus“, „St. Louis Blues“ oder „Tiger Rag“. Das Konzert...