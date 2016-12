Weihnachtssingen in Rautheim

Der Singkreis Rautheim unter Leitung von Rudolf Schäfer lädt ein zur Einstimmung auf Weihnachten zum Zuhören und Mitsingen am Sonnabend, 17. Dezember, um 16 Uhr in der St. Aegidienkirche in Rautheim. Dabei ist auch das Blockflöten-Ensemble St. Aegidien/St. Thomas. Gelesen wird unter anderem „Die...