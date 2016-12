Interesse an deutscher Sprache stabil

Das Interesse an der deutschen Sprache ist nach Angaben des Goethe-Instituts auch im Krisenjahr 2016 weitgehend stabil geblieben. Besonders in Nordafrika, Asien und Südosteuropa sei die Nachfrage nach Deutsch als Fremdsprache groß, teilte Institutspräsident Klaus-Dieter Lehmann am Montag mit. ...