Bob Dylan reist im Frühjahr nach Stockholm

Bob Dylan kündigt sich in Stockholm an - mit zwei Konzerten. Foto: dpa

Der Literaturnobelpreisträger Bob Dylan kommt Anfang April für zwei Konzerte nach Stockholm. Laut der offiziellen Webseite des Rocksängers tritt der US-Amerikaner am 1. und 2. April in der schwedischen Hauptstadt auf.

Ob er bei dieser Gelegenheit auch seinen Nobelpreis abholt, ist unklar. Die Schwedische Akademie war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Dylan, der die Auszeichnung im Oktober für seine "poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Gesangstradition" zuerkannt bekommen hatte, fehlte bei der Preisverleihung am Wochenende. Um den Preis behalten zu dürfen, muss er aber innerhalb von sechs Monaten noch die traditionelle Nobelvorlesung halten. Diese könnte er allerdings zum Beispiel auch per Video einreichen.