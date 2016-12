Louvre Lens auf dem Prüfstand

Über 150 Millionen Euro hat die Architektur der Dependance des Pariser Louvre in Lens gekostet. Denn die Ausgaben sollten sich lohnen. Mit der spektakulären Zweigstelle, die am 12. Dezember 2012 in der nordfranzösischen Stadt eröffnet wurde, verfolgten die Initiatoren hehre Ziele: Die Niederlassung...