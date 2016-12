Neil Youngs neuer politischer Furor

Berlin Man kann sich gut vorstellen, wie diese Nachricht ihn gefreut hat: Die umstrittene Ölpipeline durch ein Indianerreservat in North Dakota wird vorerst nicht weitergebaut. Immerhin hatte Neil Young kürzlich ein Musikvideo herausgebracht, in dem er gegen eben jene Pipeline protestiert. Der Song „Indian Givers“ bildet nun das Herzstück des neuen Albums der 71 Jahre alten Songschreiber-Legende. Auf „Peace Trail“ zeigt sich Young politisch kämpferisch: Viele Texte wirken wie ein ausgestreckter Mittelfinger gegen Rechts-Tendenzen und Ignoranz in der US-Politik.

Auf seinem fünften Album seit 2014 (!) begleiten Young nur Drummer Jim Keltner und Bassist Paul Bushnell. Melodisch sind die Lieder schlicht und spröde. „Peace Trail“ wirkt hastig herausgehauen, um statt epischer Klanggemälde markante Polit-Botschaften zu versenden. dpa