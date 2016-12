Welterbe-Stätten im Harz stärken Zusammenarbeit

Goslar Die drei Welterbe-Stätten im Harz wollen sich besser vernetzen und bekommen dafür eine Million Euro vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium. Mit dem Geld würden der Aufbau von Informationszentren sowie von zwei „Welterbe-Erkenntniswegen“ finanziert, wie das Projektbüro Südniedersachsen am gestern in Göttingen mitteilte. An den Wegen sollen Tafeln über die Geschichte und den Charakter der Welterbestätten informieren und diese so räumlich und inhaltlich miteinander verbinden. epd

