Adventssingen in der Bugenhagenkirche

Mit allen Chören und der ganzen Gemeinde werden am heutigen Mittwoch, 7. Dezember , 19 Uhr, in der Bugenhagenkirche in Gliesmarode adventliche Lieder gesungen. Es wirken mit der Braunschweiger Spiritualchor, die Kantorei und der Propsteiposaunen- chor. Eintritt frei.