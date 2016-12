Finale für den Bodensee-„Tatort“ – Das Ende der Klara Blum

Sie tut so, als riefe sie aus dem Urlaub an. Aber dann steht der Kollege vor ihr, das Handy noch am Ohr. Direkt vor der Arztpraxis. Dort wurde Kommissarin Klara Blum (Eva Mattes) gerade eine schmerzliche Diagnose gestellt. Herzmuskelriss. Sie hatte schon zwei unbemerkte Herzinfarkte. Und soll sich...