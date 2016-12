Jauchzet, frohlocket

Die Kantorei St. Marien präsentiert am Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, in der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis in Wolfenbüttel bei freiem Eintritt die Teile I bis III des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Es wirken mit Veronika Winter (Sopran), Irina Höhn (Alt), Joscha Eggers (Tenor),...