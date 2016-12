Frank-Walter Steinmeier stellt Buch "Flugschreiber" vor "Zu viele sind mit dem Streichholz unterwegs, anstatt den Feuerlöscher zu benutzen", so bringt Frank-Walter Steinmeier die aktuellen Veränderung in der Welt auf den Punkt. In seinem neuen Buch Flugschreiber gewährt der amtierende Bundesaußenminister Einblicke in seine Welt, in seine politischen Prägungen, seine Handlungsmaximen und sein Verständnis von der Rolle Deutschlands in der Welt. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth, stellte Flugschreiber am Donnerstag in Berlin vor. "Es ist ein Buch, das den Außenminister als Menschen zeigt, das von Begegnungen dieses Menschen mit anderen Menschen berichtet, festgehalten in Bildern und Geschichten, ganz wie ein Poesiealbum." Das Buch basiert auf Steinmeiers zentralen Reden. Es wirft einen Blick hinter die Kulissen der Diplomatie und berichtet von Begegnungen und Erlebnissen aus fast zwei Jahrzehnten deutscher Außenpolitik. Ein Buch, das den Leser in die Konfliktherde der Welt mitnehmen will.