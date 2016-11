Adventskonzert des Kammerorchesters

Beim Adventskonzert spielt das Riddagshäuser Kammerorchesters am Sonntag, 4. Dezember, ab 17 Uhr Werke von Vivaldi, Händel, Mozart und Bach. Unter der Leitung von Kantor Hans-Dieter Karras werden in der Klosterkirche Riddagshausen Gerhard Urbigkeit an der Orgel und Martin Ludwig an der Oboe d’amore...