Blechbläser laden zum Singen ein

Seit 15 Jahren bringt das Blechbläserensemble am Braunschweiger Dom die Reisenden aus der Hektik des Alltags in Adventsstimmung. In diesem Jahr spielt das Ensemble unter der Leitung von Kantor Witold Dulski am Sonntag, 4. und 11. Dezember um 11.30 Uhr in der Empfangshalle des Hauptbahnhofs...