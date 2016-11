Mit dem Oldtimer nach Ostasien

Am heutigen Montag, 28. November, 19.30 Uhr, präsentiert das Team von Planetview in der Brunsviga eine Lichtbildshow über eine skurrile Reise in einem Oldtimer nach Ostasien. Thomas Rahn zeigt die Bilder und Geschichten, die er von dieser abenteuerlichen Tour mitgebracht hat. Abendkasse: 13,50...