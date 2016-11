Musiker proben für Willkommenskonzert für Flüchtlinge Mit viel Hingabe und Elan probten die Sängerinnen und Sänger der gemeinnützigen Kulturinstitution ORSO für ihr Konzert am Montag in Berlin. ORSO ist eine Abkürzung und steht für Orchestra & Choral Society. Am Montag treten sie mit ihren Orchester-Kollegen in der Berliner Philharmonie auf. Gespielt wird Dvoraks berühmte 9. Sinfonie, die den Beinamen "Aus der Neuen Welt" trägt - sowie "A Sea Symphony" von Ralph Vaughan Williams. Das besondere an der Veranstaltung am Montag: Sie ist ein Solidaritäts- und Willkommenskonzert für Flüchtlinge in Berlin. Der künstlerische Leiter von ORSO, Wolfgang Roese am Samstag in Berlin: "Also, man kann nicht eine Sea Symphony spielen und als aufgeweckter Mensch nicht an das denken, was in Europa gerade passiert. Wir spielen hier sehr europäische Musik, die von der großen See- und Selenreise handelt. Und es lag für uns einfach auf dem Tisch, daraus ein Flüchtlingskonzert zu machen." Lange habe er mit sich gerungen, ob so ein Sinfoniekonzert für Flüchtlinge etwas bringe, sagte er. Doch dann hätten er und seine Mitstreiter das Signal bekommen, ja, es würde dankbar angenommen und sei eine willkommene Gelegenheit für die Flüchtlinge, dem Alltag mit all den Behördengängen und dem Warten zu entfliehen. Bei dem Konzert am Montagabend wird es rund 400 Mitwirkende geben. Alle 650 regulären Tickets sind bereits verkauft. Und durch Spenden konnten 100 Eintrittskarten an Flüchtlinge vergeben werden.