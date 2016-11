„Der heiße Stuhl“ kehrt nach 22 Jahren zurück ins TV

Nach 22 Jahren gibt es für die Diskussionssendung „Der heiße Stuhl“ im Fernsehen ein Comeback. Am 12. Dezember lädt RTL um 23.10 Uhr zur kontroversen TV-Debatte zum Thema „Wie sicher ist Deutschland?“, teilte der Kölner Privatsender am Donnerstag mit. Zu dem Thema werde es an diesem Tag mehrere...