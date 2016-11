Dean, Jess und Logan – Das waren Rory Gilmores Ex-Freunde

Wenn die „Gilmore Girls“ im November auf die Mattscheibe zurückkehren, wird sich wieder alles um Stars Hollow, Kaffee und vor allem das Liebesleben von Lorelai und Rory Gilmore drehen. Längst jetzt diskutieren die Fans der US-Serie darüber, wer in der achten Staffel „Gilmore Girls: A Year in the...