Coole Kunstaktion in Mainz Willkommen in der Eiswelt Mainz, die hier gerade entsteht. Nicht in sieben Tage wird hier die Welt erschaffen, sondern rund einen Monat brauchen die Künstler für ihre Werke. Die faszinierende, fantasievolle und vor allem tonnenschwere Ausstellung wird von einer Gruppe internationaler Bildhauer aus Eisblöcken gefertigt. Die Motive zeigen weihnachtliche Figuren, Weihnachtssterne und bekannte Figuren aus der Bibel. Veranstalter Oliver Hartmann nennt einige Details rund um die aufwendige und extrem coole Kunstaktion: "Wenn man hier reinkommt, schlägt einem gleich eine eisige Kälte ins Gesicht. Und da muss halt alles funktionieren bei den Temperaturen von -8 Grad. Ansonsten kriegen wir Eis aus drei Ländern angeliefert - aus Lettland, Belgien und Frankreich. Und die bringen uns 200 Tonnen Eis und 200 Tonnen Schnee produzieren wir selbst vor Ort." Das Material wird rund um die Uhr von Kühl-Aggregaten auf der richtigen Temperatur gehalten. Sollte es zu einem Stromausfall kommen, dann würden die Skulpturen nach nur sechs Stunden schmelzen. Einer der Künstler, Roger Wing aus den USA erzählt, wie er zu dieser Kunstform gefunden hat: "Mich hat der Anruf eines Freundes zum Eis gebracht. Ich habe schon viele Jahre mit Holz geschnitzt. Und jemand hat gefragt, ob ich Eis ausprobieren möchte. Ich bin dann nach Fairbanks, Alaska, gefahren. Das erste Mal, mit Eis, war dann gleich bei einer Weltmeisterschaft. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich es weiter machen wollte." Nun kann man seine Werke und die der anderen Künstler ab dem 26. November in Mainz sehen. Und die Pforten im Alten Postlager in Mainz bleiben dann bis zum 15. Januar geöffnet.