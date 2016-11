ZDF-Doku „Achtung, Kundenfalle!“ ist eine Zuschauerfalle

„Ich kauf mir was, Kaufen macht so viel Spaß“, lässt das ZDF Herbert Grönemeyer zur Untermalung von „Achtung, Kundenfalle!“ (Dienstag, 22. November, 20.15 Uhr) singen. Das Lied „Kaufen“ erschien 1983 – dabei will die Redaktion von ZDFzeit mit der zweiteiligen Dokumentation aus der Welt des...