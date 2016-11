Drei Emmys für Deutsche Produktionen Deutsche Fernsehproduktionen haben bei den Internationalen Emmys gleich in drei Kategorien gewonnen. Die Schauspielerin Christiane Paul bekam den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im ARD-Film "Unterm Radar". Sie überzeugte als Richterin in dem Terror-Thriller. Die 42-Jährige war bei der Verleihung sichtlich bewegt. "Es ist überwältigend, ich kann es gar glauben. Es ist wunderbar, eine große Ehre. Ich bin so glücklich." Auch das Team hinter der RTL-Serie "Deutschland 83" räumte am Montagabend ab. Den Schöpfer der Serie, Jörg Winger, machte die Ehrung überglücklich. "Es ist nur ein. Ich denke, das ist der Höhepunkt für uns. Wir haben viele Preise gewonnen, aber dieser ist unglaublich kostbar." Viele Gäste lobten den politischen Ton der New Yorker Gala. Moderator Alan Cumming warnte vor dem künftigen Amerikanischen Präsidenten Donald Trump. "Auf dieser Bühne stand Donald Trump als er zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Der heutige Abend dient also nicht nur die Vergabe von Preisen. Es geht darum die schlechte Energie von damals zu vertreiben." Insgesamt hatten 40 Darsteller aus 15 Ländern um Auszeichnungen in zehn Kategorien gerungen. Bei den International Emmy Awards werden TV-Produktionen außerhalb der USA geehrt.