Kanye West im Krankenhaus Kanye West ist in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Zuvor hatte der Rapper alle Auftritte für dieses Jahr abgesagt. Mehr als 20 Konzerte seiner Tournee durch die USA fallen aus. Bereits am Samstag sorgte West für einen Eklat in Sacramento. Er brach sein Konzert nach wenigen Stücken ab und schimpfte minutenlang über Trumps Gegnerin Hillary Clinton. Dann brach er den Auftritt ganz ab. Berichten einer Promi-Website zufolge leide West wegen zu viel Arbeit unter Erschöpfung. Er hatte zuletzt an mehreren Modekollektionen gearbeitet. Im September hatte er sein jüngstes Album "The Life of Pablo" herausgebracht. Der Sänger selbst hat sich zu dem Krankenhausaufenthalt noch nicht geäußert.