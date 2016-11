RTL verrät Weihnachten wahre Identität von Old Shatterhand

Bei RTL betreten Zuschauer an Weihnachenten Apachen-Gebiet. In einem Dreiteiler erweckt der Sender eine legendäre Filmfreundschaft zum Leben: die zwischen Winnetou und Old Shatterhand.Gut einen Monat vor Heiligabend ist nun ein neuer Trailer zu der Neuauflage der Filme erschienen, in denen einst...