Der Wiener Theatermann Heribert Sasse ist tot

Wien Sasse starb am Samstag überraschend im Alter von 71 Jahren in seinem Haus in Oberösterreich. Erst vor wenigen Tagen war er noch im Wiener Theater in der Josefstadt auf der Bühne gestanden. 1968 hatte Sasse am Wiener Volkstheater debütiert. In Berlin leitete er seit den 80er Jahren mehrere Bühnen....