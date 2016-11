J.K. Rowling stolz auf neuen Film aus der Potter-Welt

London Erfolgsautorin J.K. Rowling (51) ist nach eigener Überzeugung "der größte Glückspilz der Welt". Das sagte sie in London am Rande der Europapremiere von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", dem neuen Film aus dem Harry-Potter-Kosmos.

Das Drehbuch des Films sei "ein bisschen Zufall" gewesen, gestand Rowling der BBC. Rowling schrieb es, ohne Vorkenntnisse als Drehbuchautorin zu haben. Der Film ist der erste in einer neuen Reihe unter dem Titel "Phantastische Tierwesen" und kommt fünf Jahre nach dem letzten Potter-Film in die Kinos. Sie sei "sehr stolz" auf das Werk, sagte die 51-Jährige.

Hunderte Fans hatten im Nieselregen ausgeharrt, um einen Blick auf ihre Stars zu werfen. Die Hauptfigur des neuen Films verkörpert der Brite Eddie Redmayne (34), der sich an der Seite seiner Frau Hannah Bagshawe zeigte. Redmayne spielt den kauzigen Zauberer und Wissenschaftler Newt Scamander, der in einem Koffer magische Tierwesen transportiert. Als ihm einige davon in New York entwischen, beginnt eine turbulente Jagd durch Manhattan.

Hilfe bekommt er von der magischen Ermittlerin Porpentina Goldstein, verkörpert von Katherine Waterston. Die 36-jährige US-Schauspielerin zeigte sich zum Europastart des Films überwältigt. "Ich kann nicht einmal sagen, ein Traum wird wahr, weil ich es nicht einmal gewagt habe, davon zu träumen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Der Film ist von Donnerstag an auch in deutschen Kinos zu sehen.