Musik mit Akkordeon und Geige

Die Violinistin Pablo Quintanilla und der Akkordeonist Roman Yuispey spielen heute von 19 Uhr an in der Jüdischen Gemeinde in der Steinstraße 4 auf. Das Duo interpretiert Werke u.a. von Mendelssohn und Gershwin. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter (0531) 45536 wird gebeten. Herren sollten...